Pon a prueba tu capacidad de observación con este nuevo reto visual que he preparado especialmente para ti. El principal requisito es saber ver la hora en un reloj analógico. Todos aprendemos a “leer la hora” desde pequeños, así que este reto debería ser pan comido para ti. Pero no te confíes. Este desafío no es tan sencillo como crees. Verás, en la ilustración que te presento hay varios relojes que marcan una misma hora: las 3:56 (o 4 minutos para las 4). Sin embargo, el reto es encontrar el reloj que marca 11:20. Para lograrlo debes superar la ilusión óptica que los relojes crean con sus manecillas. Además, solo tienes 10 segundos para hallar la hora correcta.

Imagen del reto visual

Fija toda tu atención en las manecillas de los relojes. Solo tienes 10 segundos para ubicar la hora correcta. ¡La cuenta regresiva para solucionar el reto empieza ahora!

Reto Visual: Solo uno de estos relojes está a la hora correcta: las 11:20. Tienes exactamente 10 segundos para superar esta ilusión óptica. (Foto: MAG)





Ya pasaron los 10 segundos, si todavía no encontraste el reloj con las 11:20, puedes tomarte más tiempo y seguir buscando la respuesta. O seguir leyendo y ver la respuesta.

Solución del reto visual

Finalmente, te revelo cuál es la respuesta de esta ilusión óptica de relojes.