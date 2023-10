Solo tienes 8 segundos para indicar dónde está la gallina

¿Alguna vez has visitado una granja? Te lo consulto porque la imagen del reto visual te muestra cómo luce una. En ese lugar, hay distintos animales. Por ejemplo, se aprecia a un cerdo, una vaca y una gran cantidad de pollitos. Aunque no lo parezca, también hay una gallina en la ilustración. El detalle es que tú debes hallarla en tan solo 8 segundos.

La imagen del reto visual

Realmente, parece que los animales que se encuentran en la granja del reto visual se llevan muy bien, pues nadie luce enojado. No me preguntes dónde está el propietario porque no lo sé. Solo concéntrate en el objetivo, que es ubicar a la gallina. No desaproveches ningún segundo. Si lo haces, te arrepentirás. ¡Ya sabes!

RETO VISUAL | Esta imagen te permite apreciar a varios animales en una granja. Abre bien los ojos para que ubiques a la gallina. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

¿Los 8 segundos no fueron suficientes para que encuentres a la gallina? Levanta la cabeza. Esto es solo un juego. Nada es de vida o muerte aquí. Para que sepas dónde está dicho animal, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la gallina. (Foto: genial.guru)

