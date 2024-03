¡Este reto visual no es para cualquiera! Solo los verdaderos expertos en atención al detalle podrán encontrar las 3 palabras “estudio” camufladas entre un mar de “estadio”. Para encontrarlas, tendrás que agudizar la vista al máximo, concentrarte al 100% y prestar atención a cada detalle. ¿Te crees capaz de superar este desafío? Yo me considero una persona con una vista bastante aguda y una mente despierta, pero este rompecabezas me puso a prueba. Los acertijos, como este que te presento hoy, son mi pasatiempo favorito, y este en particular me dejó con la boca abierta. Yo lo conseguí en 30 segundos, pero estoy segura de que tú puedes hacerlo en menos tiempo. ¿Aceptas el reto?

En que consiste el reto visual de hoy

Aquí tienes las instrucciones. Aunque sencillo en apariencia, superar el desafío puede resultar un tanto complicado. En la imagen que sigue, se repite una palabra en numerosas ocasiones. O eso parece. Entre tanto eco, tres palabras se desmarcan sutilmente. El objetivo: descubrir la palabra ‘estudio’ camuflada entre ellas. Pero, para añadir un toque de emoción, ¡tienes solo 30 segundos para lograrlo! ¡Prepárate para el desafío y que empiece la diversión! Echa un vistazo a la imagen que aparece a continuación, y observa con detenimiento:

RETO VISUAL | ¿Te consideras un maestro de la observación? ¿Te encantan los desafíos? ¡Ponte a prueba con este pasatiempo y demuestra tu destreza!

¿Necesitas un empujoncito?

Si el tiempo ya pasó, pero tu determinación te insta a resolver el enigma antes de revisar la solución, aquí tienes algunas pistas que podrían serte útiles:

Las palabras se encuentran en las columnas N° 2, 3 y 7. Observa con atención las filas de arriba hacia abajo o viceversa.

Solución del reto visual

RETO VISUAL | Dentro de las áreas señaladas puedes encontrar las palabras 'estudio'. | MAG.

