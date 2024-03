Soy una persona que tiene la costumbre de divertirse con los retos visuales. Realmente he participado en varios y puedo decirte que no hay mejor desafío que este para que te entretengas de una manera sana y, de paso, demuestres que eres una persona observadora. Si lo superas, no habrá duda de ello. ¡En serio! ¿Cuál es tu tarea aquí? Pues localizar al sapo en la imagen que he colocado abajo. Yo fui capaz de hacerlo porque aproveché el hecho de que no hay un límite de tiempo establecido. En otras palabras, nada ni nadie te apura. No te estreses a la hora de buscar al animal. Relájate. Estoy seguro que cantarás victoria si dejas todo en la cancha.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay muchas hojas. Entre ellas, aunque no lo parezca, hay un sapo. Como le colocaron un color singular, no es nada fácil de ubicar. Debes prestar mucha atención a los detalles para encontrarlo. Esfuérzate al máximo. ¡Ya sabes!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchas hojas. Tienes que localizar al sapo. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste hasta aquí, tal vez no fuiste capaz de hallar al sapo. No hay problema si es que eso pasó. Esto es un juego. Recuérdalo. Para que sepas dónde está exactamente, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la ubicación del mencionado animal.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del sapo. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

