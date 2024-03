No te miento cuando digo que hoy es tu día de suerte. Si no fuera así, no habrías ingresado a la nota donde está el reto visual que me divirtió de principio a fin como nunca antes lo había imaginado. El desafío es espectacular. Tiene un alto nivel de dificultad, así que prepárate. No se ocurra confiarte porque varios fallaron por eso. Tu misión aquí es ubicar a la paloma en la imagen de abajo. Si lo haces, dejarás en claro que eres una persona que presta mucha atención a los detalles. ¿Sabes qué está a tu favor en la prueba? Que no se ha establecido un límite de tiempo. Eso significa que nada ni nadie te apura. Puedes demorarte todo lo que quieras. No interesa si encuentras al animal en segundos o después de bastantes horas.

Imagen del reto visual

Es increíble que hayan colocado demasiadas flores en la imagen del reto visual. Realmente, hacen que la tarea de ubicar a la paloma sea algo difícil de realizar. No cualquiera puede cantar victoria. Esfuérzate al máximo si quieres tener muchas posibilidades de triunfar.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra una gran cantidad de flores. Tienes que ubicar a la paloma. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste a este punto de la nota, tal vez sea porque no pudiste encontrar a la paloma. No te preocupes si es que eso pasó. No hay ningún problema. Para que sepas dónde está exactamente dicho animal, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la paloma. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

