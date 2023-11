¿Quieres un reto visual que realmente sea difícil de superar? Entraste a la nota correcta. Aquí te presento un desafío que solo una persona observadora es capaz de resolver. ¿En qué consiste? En hallar la manzana verde que está en la imagen de abajo. ¿Puedes realizar esa tarea?

No he indicado que debes encontrar la mencionada fruta en cuestión de segundos porque esta prueba no posee un límite de tiempo, así que aprovecha eso. ¿Cómo? Pues mirando detenidamente la ilustración. Con un simple vistazo no lograrás nada y dejarás en claro que estás muy lejos de ser un observador.

Imagen del reto visual

¿Qué es lo que muestra la imagen del reto visual? La sala comedor de una casa. Aquí no interesa a quién le pertenece la vivienda. Solo concéntrate en encontrar la manzana verde, que, aunque no lo parezca, fue dibujada. ¡Vamos! ¡Comienza a buscarla!

RETO VISUAL | Esta imagen te permite apreciar la sala comedor de una casa. Tienes que encontrar la manzana verde. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No te quedes sin saber la ubicación de la manzana. Si no pudiste hallarla, no hay problema. Soy consciente que está bien oculta. Ahora mismo conocerás en qué parte se encuentra. Solo vas a tener que observar la siguiente ilustración.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la manzana verde. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

