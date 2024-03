Hay muchas formas en las que puedes demostrar que eres una persona observadora. Una de ellas es superar el reto visual que motivó esta nota de Mag. ¿Te animas a participar en el desafío alucinante que me quitó el aburrimiento en un dos por tres? Pues te cuento que la prueba consiste en encontrar la cruz en medio de las ‘t’ que fueron colocadas en la imagen de abajo. Como no es obligatorio hallarla en cuestión de segundos, confieso que la busqué con mucha calma y esa estrategia me funcionó. ¡Ojo que no estoy diciendo que me confié! Simplemente, no me estresé a la hora de realizar la tarea y eso es algo que tampoco debes permitir. Respira profundo y presta atención a cada detalle.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay bastantes ‘t’. A primera impresión, parece que no hay otro elemento en la gráfica, pero déjame recalcarte que también pusieron una cruz. Esta no se aprecia fácilmente. Lo bueno es que tienes todo el tiempo del mundo para localizarla. Relájate. Tú puedes ubicarla.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra varias ‘t’. ¿Dónde está la cruz? (Foto: Mag)

Solución del reto visual

Como en todo juego, se puede ganar como también perder. No te sientas mal si hoy te tocó fallar. Mañana te irá mucho mejor. Si quieres conocer dónde está exactamente la cruz, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la cruz. (Foto: Mag)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

