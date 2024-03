A veces, uno piensa que quedarse en casa es sinónimo de aburrimiento, olvidando que existen los retos visuales, que son contenidos creados para entretener a las personas en cualquier lugar, siempre y cuando haya conexión a Internet. No tengo problema alguno en decir que, en mis tiempos libres, entro a la página web de Mag y me sumo a estos desafíos porque son divertidos. La paso bien. Sobre todo con los que son difíciles de superar, como el de esta nota, que consiste en identificar la sandalia sin par en la imagen de abajo, pero en tan solo 10 segundos. No puedes demorarte más. Si te pasas, será imposible que cantes victoria. ¿Qué te aconsejo? Pues que te alejes de toda distracción a la hora de buscar.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay un gran número de sandalias. Si bien parece que todas tienen par, lo cierto es que una no. Esa es la que debes ubicar rápidamente, así que abre bien los ojos y presta atención a cada detalle de la ilustración. Ese es el único camino que te llevará al éxito en este desafío.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes sandalias. ¿Cuál es la que no tiene par? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Varias personas aseguran que no está la sandalia sin par en la imagen, cuando en realidad sí. Si no fuiste capaz de hallarla, podrás saber su ubicación con solo mirar la siguiente imagen. No te preocupes por haber perdido. Te irá mejor la próxima vez. Estoy seguro de eso.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la sandalia que no tiene par. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

