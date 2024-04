Para muchos es una escena habitual dentro de una cocina donde una mujer está lavando los trastes tras ingerir los alimentos, pero solo el 1% es capaz de notar el terrible error que se oculta en la imagen. Hoy vengo a retarte con un nuevo acertijo visual que ha dejado sin respuesta correcta a miles en las redes sociales. Desde que descubrí el gran poder de los desafíos visuales, suelo buscar en Internet diferentes opciones que saquen al máximo mi poder para encontrar objetos ocultos o errores que nadie nota en ilustraciones; sin embargo, debo confesar que con este estuve a punto de perder, hasta que me puse a pensar rápidamente cómo son los objetos que tengo en mi hogar. Ese es el truco para cantar victoria, porque en realidad no es un problema muy difícil, sino que necesitas abrir muy bien los ojos para no fallar. Aquí también de dejo dos ejemplos para que vayas practicando: Hay un terrible error en la imagen que amenaza con arruinar el cumpleaños del niño: debes descubrirlo en solo 7 segundos y te reto a que encuentres la pelota de tenis y demuestres lo inteligente que eres.

Imagen del acertijo visual: encuentra el error

Te recuerdo que cuentas con un máximo de 7 segundos para encontrar el elemento erróneo en la imagen de la mujer lavando trastes en la cocina. La verdad es que solo 1 de cada 100 personas logra dar con la respuesta correcta y espero que lo seas. ¡Mucha suerte y fíjate en cada detalle!

ACERTIJO VISUAL | Este reto es para ver qué tan experto eres en la cocina y solo el 1% da con la respuesta correcta. (Foto: Genial.Guru)

Solución del acertijo visual

¿Encontraste el error oculto? Pues te felicito porque conoces a la perfección los objetos de tu cocina, pero si sientes que este acertijo visual te sobrepasó y tus ojos no te ayudaron, pues aquí te doy la respuesta: sí, lo que está errado es el pico de la tetera, ya que en la imagen aparece demasiado bajo.

ACERTIJO VISUAL | Esta es la solución y se trata del pico de la tetera, ¿lo notaste? (Foto: Genial.Guru)

¿Te intrigó este acertijo visual? ¿Te divirtió o descubriste algo nuevo sobre ti mismo? Estos retos son cautivadores y, en ocasiones, bastante desafiantes, lo que asegura una diversión sana. Si estás interesado en más pruebas como esta, te alegrará saber que hay una amplia lista disponible en cualquier momento. Basta con hacer clic en el siguiente enlace para explorar más desafíos visuales en Mag. ¿Te animas a probarlos?

