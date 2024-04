Encontrar objetos ocultos es una de las pruebas que más disfruto realizar desde que descubrí el fascinante mundo de los acertijos visuales. Abrir bien los ojos y no pasar por alto ningún detalle de la imagen me ayuda mucho para salir victoriosa, pues no todos resultan tan sencillos de superar. Hoy te quiero mostrar uno que me pareció muy interesante, ya que hay otros artículos que te pueden crear confusión. La idea es que encuentres la pelota de tenis que está muy bien camuflada en la habitación y para superar este reto visual solo cuentas con 7 segundos. Si sientes que el tiempo será muy corto y puedes perder, aquí te dejo dos opciones para que practiques antes: ubicar las 15 caras en menos de 20 segundos no es fácil, pero es el reto visual que necesitas resolver hoy y tu misión es encontrar 6 caballos ocultos en menos de 7 segundos para vencer.

Imagen del acertijo visual: encuentra la pelota de tenis

Este acertijo visual es tendencia en redes sociales desde hace mucho tiempo y no todos logran salir victoriosos al enfrentarlo. ¿Superarás a casi el 95% de usuarios que quisieron lograrlo y se pegaron contra la pared? Presta atención a cada rincón de la habitación y no tardes mucho en encontrar la pelota de tenis en esta imagen.

ACERTIJO VISUAL | Solo una persona inteligente logra encontrar la pelota de tenis en esta imagen. (Foto: Genial.Guru)

Solución del acertijo visual

Lamento decirte que se acabaron los 7 segundos y si llegaste hasta aquí es porque encontraste la solución más rápido de lo que esperabas o es que no pudiste y te superó el acertijo visual. Si lo que buscas es la respuesta, aquí te la muestro: la pelota de tenis está oculta dentro del casco del lado derecho. ¿Cantaste victoria?

ACERTIJO VISUAL | Aquí está la solución y te dejo la indicación de en dónde está la pelotita de tenis. (Foto: Genial.Guru)

