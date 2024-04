Al entrar a varias redes sociales, me di cuenta que muchos usuarios comentan que este reto visual es el más difícil de todos. Yo no me atrevería a decir eso. Sí soy consciente que superarlo no es fácil, pero de ahí a ponerlo en lo más alto del ranking, no. ¿Tienes ganas de saber en qué consiste el desafío? Pues en identificar qué persona de la imagen de abajo está haciendo algo mal, pero en tan solo 8 segundos. Sí, hay un límite de tiempo y creo que eso es lo que ha impedido que bastantes internautas canten victoria. ¿Cuál es mi consejo para ti si es que te animas a desarrollar la prueba? Que te alejes de toda distracción. La concentración es la clave.

Imagen del reto visual

Hay un hombre y una mujer en la imagen del reto visual. Cada uno está cocinando en un ambiente distinto. El sujeto se encuentra en la cocina de una casa, mientras que la chica utiliza la parrilla ubicada en el jardín de la vivienda. Solo uno de ellos hace algo mal. Tienes que decir quién.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a un hombre y a una mujer. Cada uno está preparando comida en un ambiente diferente. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Felicito a las personas que lograron identificar a la persona que hace algo mal. Si no fuiste capaz de realizar esa tarea, no te preocupes. Todo es un juego. Para que conozcas la solución del reto visual, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica quién está haciendo algo mal. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

