El momento de soplar las velas de la torta de cumpleaños y partir el pastel es uno de los momentos más esperados por los niños en sus fiestas y hoy es la escena principal de este acertijo visual que te propongo. Desde que descubrí el mundo de los retos visuales y todos los beneficios que me traen para seguir desarrollando mi concentración y agudeza mental, suelo buscarlos constantemente en Internet y te quiero compartir uno que me dejó pensando por largo tiempo, ya que no di con la respuesta rápidamente. En esta ocasión se debe encontrar el terrible error que esconde la imagen y solo tienes 7 segundos para lograrlo. Eso sí, te recomiendo que abras muy bien los ojos y no dejes pasar ningún detalle, porque la respuesta no es tan sencilla de encontrar y solo el 5% de usuarios ha sido capaz de cantar victoria. Como sé por experiencia propia que no es apto para cualquier persona, quiero que te entrenes un poco y resuelvas estas pruebas antes: ubicar las 15 caras en menos de 20 segundos no es fácil, pero es el reto visual que necesitas resolver hoy y tu misión es encontrar 6 caballos ocultos en menos de 7 segundos para vencer.

Imagen del acertijo visual

Tu misión es sencilla y te pido abrir bien los ojos. Observa cada rincón de esta imagen en la que aparecen dos felices padres contemplando cómo su hijo sopla las velas de su pastel de cumpleaños. No dejes de mirar la torta, globos, regalo y toda la decoración, porque el error está muy bien escondido.

ACERTIJO VISUAL | Esta imagen esconde un error y solo tienes 7 segundos para dar con él. (Foto: GenialGuru).

Solución del acertijo visual

¡Se acabó el tiempo! Si llegaste hasta este punto, espero que tengas la respuesta correcta para cantar victoria, sino igual te la explicaré. La solución del acertijo visual está descrita en la imagen: el niño sopla las velas y por más que expulsa aire de su boca, las flamas de las velas no se mueven. ¿Eso es lo que llegaste a ver?

ACERTIJO VISUAL | Aquí te explico en dónde esta el error de la imagen. Mira bien las velas del pastel. (Foto: GenialGuru).

