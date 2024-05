Qué locura haber leído bastantes comentarios positivos sobre este reto visual. No me lo esperaba. Pensé que eran pocos los usuarios que quedaron contentos luego de sumarse al desafío, pero no. Son miles y yo soy uno de ellos. Sí, también participé y tengo que decir que la pasé excelente. Ahora es tu turno de vivir una experiencia agradable si es que te gustan las pruebas que llevan al límite a cualquiera. Aquí tu tarea no es otra que hallar a la foca entre los pingüinos que aparecen en la imagen de abajo, pero en menos de 8 segundos. Si te pasas de ese tiempo, no podrás cantar victoria.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se aprecia un gran número de pingüinos. Todos lucen adorables. El detalle es que entre ellos hay una foca. No se aprecia fácilmente y por eso tu misión consiste en localizarla rápidamente. No te distraigas. Concéntrate en el objetivo.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a varios pingüinos. Tienes que hallar a la foca. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Felicito a todas las personas que pudieron encontrar a la foca en menos de 8 segundos. Si en caso tú no fuiste capaz de hacerlo, no hay problema. Nada es de vida o muerte aquí. Para que sepas en qué parte está el animal, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la foca. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 retos visuales que debes resolver en pocos segundos

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

