Muchos se consideran de esas personas a las que no se les escapa ni una, hasta que se topan con los retos visuales. Estas pruebas tienen la capacidad de sacar lo mejor de nosotros o demostrarnos en qué fallamos constantemente. Por ejemplo, a mí me ayudan a desarrollar más mi capacidad visual, pero también a darme cuenta que en ciertas ocasiones se me escapan los detalles más ocultos. Hoy quiero compartirte uno de los acertijos visuales que más me gustan y que siempre comparto con mis amigos cuando quiero que se reten al máximo. El desafío consiste en mirar fijamente los vasos que te presento en la imagen y descubrir cuál es el que tiene más agua. A simple vista creerás que todos son iguales, pero ahí está la dificultad. Solo tienes 8 segundos para darme la respuesta correcta y si lo haces demostrarás que tienes el coeficiente intelectual alto.

Imagen del acertijo visual: qué vaso está más lleno

Estoy segura que estás pensando que todos los vasos parecen iguales, pero cada uno tiene un objeto diferente que, a su vez, posee un peso propio y distinto. Es ahí donde debes prestar mayor atención para dar con la respuesta correcta. No olvides que solo tienes 8 segundos.

ACERTIJO VISUAL | Tu objetivo es adivinar en cuál de los vasos hay más agua y solo tienes 8 segundos para resolverlo. (Foto: Genial.Guru)

Solución del acertijo visual

Si llegaste hasta aquí es porque observaste fijamente la imagen y notaste que cada objeto tiene un peso diferente y que todos los vasos muestran al parecer la misma cantidad de agua. ¿Tienes la respuesta? Si no es así y te diste por vencido, aquí te dejo la solución a este acertijo visual. Si analizaste bien, el vaso B es el que tiene más agua, pues el objeto que está adentro, el clip, tiene menos peso que el resto. Cuanto menos pesado sea el objeto, más agua necesita para que esta suba de nivel. Si no me crees, puedes hacer la prueba en tu casa.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te revelo cuál de los cuatro vasos de agua tenía más líquido. (Foto: Genial.Guru)

5 retos visuales que debes resolver en pocos segundos

Te recomiendo este video

Test visual: descubre si tu relación de pareja tiene futuro