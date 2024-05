Estoy seguro que eres una persona a la que le encantan los desafíos. Si no fuera así, no estarías aquí. El acertijo visual que te presento en esta ocasión me ha divertido bastante por su nivel de dificultad. Resolverlo no es fácil porque solo cuentas con 10 segundos para ubicar la bota distinta al resto en la imagen de abajo, así que prepárate. No te confíes. Este reto es igual de bueno que los otros que compartió mi colega Nathaly Vizarreta. Me refiero al que consiste en identificar 3 diferencias entre 2 ilustraciones y al que superarás siempre y cuando encuentres al camaleón sacando la lengua. No dudes en participar en ellos porque te entretendrás de una manera sana.

Imagen del acertijo visual

La imagen del acertijo visual permite apreciar muchas botas. Todas tienen diseños singulares. El detalle es que hay una que es diferente a las demás. Esa es la que debes encontrar rápidamente. Deja todo en la cancha para que completes la misión.

ACERTIJO VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes botas. ¿Cuál es la diferente a las demás? (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

Es cierto que a todos nos gusta ganar, pero a veces solo queda aceptar la derrota. Si hoy te tocó perder, tranquilo(a). La vida continúa. En este punto de la nota podrás conocer cuál es la bota distinta al resto. Simplemente mira la siguiente imagen.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la bota que es distinta al resto. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

