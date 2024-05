Como apasionada de los retos visuales y amante de la naturaleza, me entusiasmé al encontrar este desafío viral que presenta una imagen con una bandada de pájaros coloridos todos juntos, creando una ilusión óptica aparentemente tranquila y armoniosa. Sin embargo, mi misión era ubicar un elemento inesperado escondido entre ellos. Con la adrenalina corriendo por mis venas, observé la ilustración con detenimiento, analizando cada plumaje, cada flor, cada detalle del paisaje. Mis ojos recorrían cada ave de arriba abajo, de izquierda a derecha, buscando cualquier indicio que me revelara la ubicación de la mariposa. Y, al cabo de unos segundos de intensa concentración, ¡la vi! La satisfacción de haber resuelto otro reto fue enorme. Y no solo eso, sino que también me motivó a buscar más rompecabezas como este para poner a prueba mis habilidades de observación. Así que, si tú también siempre eres de los que quiere superarse a sí mismo, te invito a que participes en estos dos ejercicios mentales que ha creado mi colega César Quispe: ¿Dónde está el huevo? Debe ser encontrado en menos de 8 segundos y Decir el número exacto de triángulos en 10 segundos es tu deber

¿Cómo participar en el acertijo visual de hoy?

Observa atentamente la siguiente imagen durante 6 segundos

Presta atención a cada detalle de la imagen, incluso los más pequeños.

No te dejes distraer por los colores y las formas de los pájaros.

Si encuentras la mariposa en el tiempo límite, ¡felicidades! Posees una gran capacidad de observación y una mente rápida.

Si no la encuentras, no te preocupes. Puedes volver a intentarlo o pedir ayuda a un amigo.

Imagen del acertijo visual

En esta imagen se puede ver un grupo de pájaros reuniéndose. Una mariposa se esconde hábilmente entre los pájaros. ¿Puedes encontrarla en 6 segundos?

¿Quieres alguna pista?

Los 6 segundos seguro se pasaron volando, por eso, te invito a intentarlo una vez más, pero siguiendo estos consejos:

Obtén una buena iluminación para ver la imagen con claridad.

Elimina las distracciones a tu alrededor.

Enfócate en la imagen y no permitas que tu mente se distraiga.

Escanea la imagen de arriba a abajo y de izquierda a derecha.

Presta atención a los colores y las formas que contrasten con los pájaros.

Respuesta del acertijo visual

La mariposa se encuentra ubicada en la parte superior central de la imagen y la he resaltado con un círculo de color rojo para que la identifiques más rápido. ¿Conseguiste encontrarla en 6 segundos?

Si te encantó este desafío de ilusión óptica, compártelo con tu familia y amigos y mira quién lo resuelve en el menor tiempo.

