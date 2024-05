Para poner a prueba tus habilidades cognitivas, no hay nada mejor que los retos visuales. Algunos son más complejos que otros, pero todos requieren de tu máxima concentración para identificar las diferencias entre las imágenes o ubicar el objeto oculto y es justamente lo que te traigo hoy. Desde hace un buen tiempo me volví fan de los acertijos visuales y siempre ando buscando opciones para mejorar mi atención y memoria, además de poner a prueba mi habilidad mental. Es por eso que me animé a elaborar uno en el que te propongo encontrar la rana oculta entre las hojas. Lo compartí con mis amigos y no todos lograron dar con la respuesta en menos de 7 segundos. Hoy te lo presento en Mag y te pido que prestes atención al nutrido follaje para identificar en dónde está el animal.

Imagen del acertijo visual: encuentra a la rana

Antes que empieces a resolverlo, debo confesarte que el 90% de participantes falló al intentar superar el acertijo visual. En la imagen que preparé se muestran numerosas hojas y ramas de árbol. En el nutrido follaje se oculta una rana que debes encontrar en menos de 7 segundos. Te recomiendo que no pases por alto ninguna esquina y te fijes en cada detalle porque el animal está muy bien camuflado.

ACERTIJO VISUAL | Esta es la ilustración en la que debes encontrar una rana oculta en el follaje en menos de 7 segundos. (Foto: Mag)

Solución del acertijo visual

Se terminó el tiempo que te di para este acertijo visual y espero que hayas dado con la respuesta. Si es así, te felicito porque eres un experto y tu concentración está en el más alto nivel; pero si fallaste, no te preocupes, es solo cuestión que sigas practicando. Te revelo dónde está la rana: se encuentra en la parte inferior. ¿Qué dice esto sobre tu personalidad? SI lograste encontrar la rana verde significa que eres un persona destinada a un futuro prometedor. A pesar de los momentos de alta tensión en tu vida, eres capaz de resolverlo. Debes tener en cuenta que si es necesario abandonar a quienes alguna vez estuvieron a tu lado con tal de cerrar etapas y velar por ti mismo, pues es importante hacerlo por tu bienestar.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te presentamos la solución de dónde está la rana escondida entre las hojas y ramas de un árbol. (Foto: Mag)

