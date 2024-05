Sí, yo también quedé impactada con los primeros 4 capítulos de ‘Bridgerton’ en Netflix y mientras cuento los días para el estreno de la segunda parte no solo ando revisando todos los comentarios en redes sociales o páginas especializadas, sino también buscando las diferencias o similitudes con lo que ocurre en los libros y cómo se podría adaptar. Algo parecido a lo que ocurre con los acertijos visuales en donde debemos encontrar objetos ocultos o aquellos detalles que se asemejan a dos imágenes. Es por esto que me animé a preparar una peculiar sopa de letras para Mag donde deberás encontrar las palabras ‘PENELOPE y ‘COLIN’, los protagonistas de esta entrega que dejó sin palabras a más de un fan con las actuaciones de Nicola Coughlan (Penelope Featherington) y Luke Newton (Colin Bridgerton). La tarea no será tan sencilla, pues solo te daré 7 segundos para ubicarlas, ¿estás listo? Antes te dejo dos más que realizó mi colega César Quispe que estoy segura también te divertirán: ‘ABRAZO’ es la palabra que tú debes ubicar en menos de 9 segundos y Tienes 8 segundos para hallar la palabra ‘AMISTAD’ en la sopa de letras.

Imagen de la sopa de letras: ubica a ‘PENELOPE Y ‘COLIN’

Llegó el momento de poner a prueba tu visión con esta sopa de letras que preparé para Mag. La imagen de abajo muestra una serie de letras colocadas de forma aleatoria. Tu misión es sencilla, mira bien cada línea de este desafío visual y ubica dónde están ocultas las palabras ‘PENELOPE y ‘COLIN’, nombres de los protagonistas de la nueva entrega de la serie “Bridgerton” de Netflix. Recuerda que solo te estoy dando 7 segundos para cumplir el reto, así que no te distraigas.

ACERTIJO VISUAL | En esta sopa de letras escondí las palabras ‘PENELOPE’ y ‘COLIN’. Deberás de encontrarla antes de los 7 segundos ¿Estás listo? (Foto: Mag)

Solución de la sopa de letras

Se terminó el tiempo que te di para este acertijo visual y espero que hayas dado con la respuesta. Si es así, te felicito porque eres un experto en las sopas de letras y seguro un súper fan de “Bridgerton” de Netflix, razón por la que te llamó la atención este desafío; pero si fallaste, no te preocupes, es solo cuestión que sigas practicando. Ahora sí, aquí te dejo la ubicación de las palabras ‘PENELOPE y ‘COLIN’.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te reveló dónde escondí las palabras ‘PENELOPE’ y ‘COLIN’ en esta sopa de letras. (Foto: Mag)

¿Este acertijo visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano.

