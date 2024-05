¿Te cansaste de participar en acertijos visuales que no te llevan al límite? Si respondiste con un “sí”, créeme que yo también. Es por eso que encontrar un desafío como el de aquí, me alegró completamente el día. En el reto de aquí la misión es hallar al gato que está entre los búhos que aparecen en la imagen de abajo. Antes de que comiences a buscar a dicho animal, debes saber que solo cuentas con 8 segundos para localizarlo. Por lo tanto, no te distraigas con nada. También aprovecho para comentarte que mi colega Nathaly Vizarreta ha compartido pruebas muy buenas, como la que consiste en identificar 3 diferencias entre 2 ilustraciones y la que superarás siempre y cuando ubiques al camaleón sacando la lengua. Anímate a resolverlas en tu tiempo libre.

Imagen del acertijo visual

Hay bastantes búhos en la imagen del acertijo visual. Sé que da la impresión de que solo están esos animales en la ilustración, pero no. También colocaron a un minino, el cual debes ubicar rápidamente para poder cantar victoria en el desafío.

ACERTIJO VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes búhos. Aunque no parezca, un gato está entre ellos. (Foto: @thedudolf / Facebook)

Solución del acertijo visual

¿Los 8 segundos no fueron suficientes para que ubiques al gato entre los búhos? Tranquilo(a). Perder es parte del juego. Si deseas conocer dónde está el pequeño felino, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del acertijo visual.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del gato. (Foto: @thedudolf / Facebook)

¿Cómo son los acertijos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay acertijos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

