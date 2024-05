Los retos visuales que me desafían a encontrar objetos ocultos, son de mis favoritos. En ellos no solo exploro al detalle cada imagen, sino que también le saco el jugo a todas mis destrezas y sigo ejercitando mi visión. Hoy quiero que te unas a un acertijo visual que me encantó y que es de los más complicados, pues solo el 5% de los que se atrevieron a realizarlo lograron cantar victoria. Te propongo una ilustración donde a simple vista notarás un cuarto donde descansa plácidamente una niña; sin embargo, hay una hada madrina muy bien camuflada. Revísala bien porque el tiempo es muy corto: solo dispones de 5 segundos para dar con la respuesta. Eso sí, concéntrate al máximo y si quieres practicar antes, te recomiendo dos pruebas que elaboró hace unos días mi colega César Quispe para que potencies tus habilidades cognitivas: Descubre al lobo que se esconde entre ovejas en solo 8 segundos y Hallarás a la cebra si eres una persona que presta mucha atención a los detalles.

Imagen del acertijo visual: ubica al hada madrina

En esta gráfica deberás encontrar un detalle no menor para superar el desafío. No solo te fijes en la pequeña durmiendo con su oso de peluche, sino en todo lo que está alrededor. Notarás que hay una varita mágica en forma de estrella, pero a primera vista no está el hada madrina. Este reto no es apto para principiantes y si logras vencer descubrirás tu grado de astucia y no ingresarás al grupo del 95% de personas que fracasó, ¿estás listo?

ACERTIJO VISUAL | Mira cada detalle de la imagen y descubre dónde está oculta el hada madrina. (Foto: Genial.Guru)

Solución del acertijo visual

¿Te quedó corto el tiempo o sacaste el máximo provecho de tu buena visión? Pues ya pasaron los 5 segundos que te di para resolver este acertijo visual y si no diste con la respuesta, aquí te la revelo: en la esquina superior derecha de la imagen hay una figura con alas, muy pequeña. Ahí está el hada madrina. Si te gustó esta prueba, compártela con tus amigos.

ACERTIJO VISUAL | Aquí se encuentra el hada madrina oculta en esta habitación. (Foto: Genial.Guru)

