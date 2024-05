Ingresaste a esta nota de Mag y eso me pone contento. Estoy feliz porque podrás participar en el acertijo visual que te he traído. Aquí tu tarea es decir cuántos triángulos hay en la imagen. Lo curioso es que solo alguien muy inteligente es capaz de hacerlo. ¿Crees que tú eres así? Pues demuéstralo. También te recalco que tienes la posibilidad de divertirte con otros desafíos muy buenos, como los compartidos por mi colega Nathaly Vizarreta. Me refiero al que consiste en identificar las 3 diferencias entre unas ilustraciones y al que superarás siempre y cuando halles la escalera escondida. Estoy seguro que pasarás un agradable momento con ellos.

Imagen del acertijo visual

La imagen del acertijo visual te permite apreciar una gran cantidad de triángulos. Tú tienes que averiguar la cantidad exacta de las mencionadas figuras geométricas. Lo que está a tu favor es el hecho de que no se ha establecido un límite de tiempo. Aprovecha eso.

ACERTIJO VISUAL | Esta imagen te muestra muchos triángulos. Menciona la cantidad exacta. (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

No todo el tiempo se puede ganar. A veces, toca perder. Si hoy fallaste, mañana triunfarás. La vida es así. Levanta la cabeza. Para que sepas cuántos triángulos hay, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del acertijo visual.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen se indica cuántos triángulos hay. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse muy inteligente?

Una persona muy inteligente es toda aquella que tiene la capacidad de comprender, pensar, analizar, manejar mucha información y resolver problemas de gran dificultad. Muchos retos visuales que existen pueden revelar si alguien posee un alto coeficiente intelectual o no.

