Hay retos visuales para todos los gustos. Por esa razón, millones de usuarios se han sumado a estos desafíos, que brindan diversión a cualquier hora del día. Puedo dar fe de ello, pues la otra noche me entretuve bastante con estos contenidos luego de haberlo hecho muy temprano. Como mi colega Nathaly Vizarreta y yo sabemos que te encantan, hemos compartido varios en Mag. Los más recientes de ella son el que consiste en encontrar peces, cangrejos y conchas, y el que podrás superar si es que ubicas las 2 ‘B’ entre las ‘R’. En mi caso, hace poco di a conocer la prueba de la manzana y ahora me complace presentar la del pan con un corazón. Sí, aquí tienes que hallar eso. Si lo haces, no habrá duda alguna de que eres una persona observadora.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay un gran número de panes. Tú debes encontrar al que posee un corazón. Para ello, deberás prestar bastante atención a cada detalle de la ilustración. Lo bueno es que en esta ocasión no hay un límite de tiempo establecido.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes panes. ¿Cuál tiene un corazón? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

En este punto de la nota felicito a todas las personas que pudieron hallar el pan con un corazón. Si no fuiste capaz de hacerlo, levanta la cabeza. Créeme que tendrás tu revancha. Para que conozcas la solución del reto visual, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del pan que tiene un corazón. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

