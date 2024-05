Los retos visuales protagonizados por animales son muy divertidos. Nunca me he aburrido con uno así. Siempre la he pasado excelente. Precisamente, mi colega Nathaly Vizarreta hace poco compartió un desafío donde la misión es hallar peces, cangrejos y conchas. Puedes animarte a participar en ese, pero no olvides sumarte al contenido que te traigo hoy, que consiste en encontrar un caballo que está entre varios unicornios. ¿Sabes qué es lo curioso de esta prueba? Que si realizas la tarea indicada, demostrarás que eres una persona observadora. Sí, esta es una oportunidad única.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar una gran cantidad de unicornios. Todos están muy bonitos. Míralos bien porque, como ya dije, entre ellos está el caballo que debes localizar. La clave del éxito es prestar mucha atención a cada detalle de la ilustración. Aprovecha que no hay un límite de tiempo establecido.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchos unicornios. Tú tienes que hallar al caballo. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

¿Te cansaste de buscar al caballo y tienes ganas de saber en qué parte se encuentra? Si es así, estás en el punto correcto de la nota. Aquí podrás conocer la ubicación exacta del mencionado animal. Solo tendrás que mirar la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del caballo. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

