Que levante la mano quien no haya ido de compras al supermercado y abrió una gaseosa helada para ir tomándola mientras compraba o una bolsa de papas fritas y guardó la botella o envoltura para cancelar en caja con sus demás productos. Pues esta es una escena habitual, aunque no sea del todo correcto; sin embargo, en esta ocasión no fue una buena experiencia. Una mujer de Reino Unido contó cómo fue regañada por el cajero de Tesco porque había permitido que su hijo consumiera sin haber pagado. Su experiencia fue expuesta en un video viral que generó tremendo debate y aquí te cuento al detalle lo que pasó.

Samantha Mary es una orgullosa madre que usa su cuenta @samanthamary1989 en TikTok para compartir diversos consejos y su día a día. Una de sus publicaciones data del 29 de diciembre y es la que más revuelo causó porque en ella expuso todo su enojo. Hasta el momento tiene más de 1 millón de visualizaciones.

“Siento una mezcla de enojo y enojo (...) Nunca me he sentido, en un momento, tan juzgado por alguien. Seré honesto”, se le escucha decir.

Regañada por cajero de Tesco

La madre explicó que fue a Tesco, una cadena de supermercados en el Reino Unido, con su pequeño hijo Jack que no estaba muy bien de salud. Ella le había llevado algunos snacks, pero este no quiso probarlos y se animó por la comida que tenía en su carrito de compras.

“Como él no había comido, pensé: ‘Si él quiere, puede tenerlo’”, dijo Samantha Mary en su video, y agregó que también lo dejó comer un yogur.

Sin embargo, al momento de llevar a la caja todo se tornó una pesadilla. Pese a que entregó los dos paquetes abiertos al cajero, este no tuvo una buena reacción.

“Le dije a la persona que nos atendió: ‘Sólo quería hacerle saber: Jack se ha comido estos dos en el camino; aquí están, para que pueda escanearlos’. Quería señalarlo”, explicó.

Tras esto, aseguró que el cajero le dio “la mirada más disgustada” mientras los escaneaba para luego tirarlos a la basura, pese a que no estaban consumidos por completo.

Fue ahí donde Samantha Mary se volvió a dirigir a él para agregar que “‘Lo siento mucho, pero no habíamos terminado con ellos. Sólo quería pasártelos para que pudieras asegurarte de que fueron escaneados’. Así que me resopló, los sacó del contenedor y los puso a un lado”.

Según detalló la madre en su video viral, el empleado indicó que “simplemente no creo que sea correcto que la gente deje que sus hijos coman cosas de la tienda en el camino”, algo que desencadenó su ojo y le refutó: “Realmente no creo que sea tu trabajo dar tu opinión sobre lo que piensas; mi hijo está muy mal, básicamente no ha comido adecuadamente durante una semana, quería algo en la tienda, así que aproveché esa oportunidad para que él comiera algo”.

El tenso momento desencadenó las lágrimas de la mujer y unas ‘disculpas a medias’ por parte del trabajador.

Intenso debate en redes tras regaño del cajero

La publicación en TikTok con más de 1 millón de reproducciones también viene acumulando cientos de comentarios que iniciaron un acalarado debate entre los usuarios.

“No hay absolutamente ninguna excusa en el supermercardo para ser grosero con un cliente”, “Es un robo si aún no has pagado”, “Trabajo en Tesco y (para ser honesto), sí, la reacción del colega fue un poco dura, pero es un momento muy estresante en el comercio minorista... Realmente no me importa si los padres dejan que sus hijos coman en el camino”, “Trabajo en un supermercado y esta es una de las mayores cosas que me molestan. Por ejemplo, ¿por qué no puedes esperar para comer o beber?”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.