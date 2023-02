Cada vez más empresas implementan políticas ‘pet friendly’ para ayudar a mejorar el clima laboral y disminuir el estrés. Por eso mismo, algunos aprovechan para no dejar a sus mascotas solas en casa y llevarlas al trabajo. Tal como sucedió con la comunicadora latina Sofia Ojeda.

Sofía quiso pasar más tiempo con su perro y, sin pensarlo dos veces, decidió llevar a su cachorro al set de televisión. El conductor Owen Conflenti, quien trabaja con Ojeda, no dudó en grabar el tierno momento a través de su cuenta de TikTok (@conflenti).

Durante el video viral se pudo apreciar a la periodista sentada frente a una mesa y en su regazo estaba el animal doméstico. Mientras ella conducía el programa norteamericano, el perrito se portaba bien y no provocaba ‘dolores de cabeza’.

Ahí no acabó, pues, un detalle llamó la atención. ¿Cuál? Los televidentes no se dieron cuenta que en las piernas de Sofia se encontraba el can, porque el encuadre que le hicieron solamente enfocaba su rostro.

En poco tiempo, el clip de acumuló 1 millón de reproducciones y desató una avalancha de comentarios de quienes se sentían identificados con la carismática conductora, ya que ellos suelen realizar lo mismo.

“Te quiero mucho perrito que se queda tranquilo mientras du dueña da las noticias”, “yo en todas mis clases virtuales”, “quiero ir a trabajar con mi perrito”, “siempre supe que había un secreto detrás de esas mesas, pero pensé que llevaban pantalones cortos y chancletas”, escribieron los usuarios.

