Covid Inc. es una empresa que ha llamado la atención en redes sociales por no tener nada que ver con la pandemia. Su local se encuentra en la ciudad de Tempe, en Arizona, Estados Unidos, y tiene, aunque no lo creas, 39 años de antigüedad. A pesar de que para algunos el nombre puede afectar de una u otra forma la reputación de la marca, los fundadores de la compañía aseguran que no piensan cambiarlo.

La empresa se dedica a comercializar placas de pared y cables audiovisuales de alta calidad. En un inicio, los fundadores pensaron llamarla Video Company o Vidco, pero ya habían compañías con ese nombre. Para no hacerse problemas, decidieron invertir las sílabas de la segunda opción, dando como resultado ‘Covid’.

Aunque tiene ya varias décadas incursionando en el rubro del cableado, su nombre empezó a aparecer en algunos medios de comunicación desde el año pasado. ¿La razón? Llamarse igual que la enfermedad que azota al mundo y ha obligado a la mayoría de países a confinarse.

Norm Carson, director de Covid Inc., recuerda cómo fue cuando se enteró que su compañía se llamaba igual que el virus. Cuenta que estuvo presente en un espectáculo audiovisual celebrado en Ámsterdam, en febrero de 2020, cuando se pronunció por primera vez el nombre covid-19. En ese entonces, posó varias veces frente a un letrero con el nombre de la empresa.

Para su suerte, Covid Inc. vende sus productos a través de distribuidores y concesionarios, por lo que la mayoría de personas ni siquiera sabe de su existencia; no obstante, Carson asegura que el nombre de la compañía les ha hecho pasar más de una situación cómica. Por ejemplo, se ha vuelto habitual que se contacten con ellos pidiendo pruebas de covid. Caso aparte es el de la gente que sugieren lemas para la compañía. ‘Covid, lo tuvimos primero’ o ‘Lo único que es contagioso es nuestra calidad’ son algunos de ellos.

Carson se toma las bromas deportivamente y asegura que, pese a la coincidencia, no piensa modificar el nombre de la empresa.

