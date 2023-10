Si eres una persona que utiliza las redes sociales con frecuencia, es muy probable que hayas escuchado el audio “Mi primera chamba”, pieza sonora utilizada en videos en donde los usuarios comparten anécdotas laborales que no necesariamente terminaron de la mejor manera.

El furor causado por este fondo musical es muy notable ya que, al navegar entre los resultados del hashtag ‘#Miprimerachamba”, se puede ver que este ha superado el billón de reproducciones. Básicamente, se trata de un trend en el que los usuarios exhiben los errores cometidos por las personas en el trabajo.

El impacto generado por este audio viral es tal que se ha convertido en uno de los más utilizados por los internautas de Perú y México, países en los que la palabra “chamba” se utiliza para referirse a un empleo o a la labor que una persona realiza.

“Mi primera chamba, recuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llego sonriendo me dijo que yo ya chambeé, le pedí otra chamba y le dije que la de chambear me la sé”, dice la canción que se ha vuelto tendencia desde hace unas semanas en TikTok.

¿De dónde salió el audio viral “Mi Primera Chamba”?

Debido al furor provocado por el audio viral “Mi primera chamba”, son muchos los que se preguntan de dónde salió y en qué canción está basada.

Según informan medios mexicanos y colombianos, la melodía está inspirada en la canción “Si la Calle Llama” de Eladio Carrión, aunque la versión original de la canción no contiene los versos mencionados. Aparentemente, esta parte de la canción fue generada con IA (inteligencia artificial).

Asimismo, cabe resaltar que Ignacio Molina Mercado, internauta identificado en TikTok como @bluegrave_, afirma ser el creador del audio en cuestión.

En un video subido a su cuenta, explicó que él había creado la pieza, pero que luego fue “robada” por otros usuarios y sus publicaciones fueron silenciadas.

En una segunda publicación, compartió que el audio llegó a Eladio Carrión, quien no dudó en unirse a la tendencia y utilizar el material, a pesar de que supuestamente él no lo había grabado personalmente.

El propio artista compartió un video en donde utiliza el audio “Mi primera chamba”. Además, el cantante se animó a interpretar la melodía durante un concierto reciente.

ELADIO CARRIÓN cantando “MI PRIMERA CHAMBA” es lo mejor que vas a ver hoy pic.twitter.com/8kKXPMw50U — ‏ًً (@spotyfrase) October 22, 2023

Videos de “Mi primera chamba” en TikTok acumulan millones de vistas

¿Cómo empieza una tendencia de TikTok?

El inicio de una tendencia en TikTok suele ser un proceso orgánico y creativo. Comienza cuando un usuario crea un video original que destaca por su innovación, ya sea a través de un baile, un desafío, una idea única o música pegajosa. Este video inicial se acompaña de hashtags relevantes y una descripción llamativa para facilitar su descubrimiento por otros usuarios. Si el contenido atrae la atención, otros usuarios empiezan a interactuar con él, generando “me gusta,” comentarios y comparticiones.

A medida que la interacción aumenta, TikTok promociona el video inicial en la página “Para Ti”, ampliando su audiencia. La tendencia se propaga cuando más usuarios se inspiran en el video original y crean sus propias versiones, añadiendo su toque personal. Este ciclo de replicación y reinterpretación continúa, dando lugar a una tendencia que puede ramificarse y evolucionar en múltiples direcciones.