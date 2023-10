En las redes sociales, hay un reto visual que se ha convertido en el centro de atención de los usuarios por su nivel de dificultad. Me refiero al que te presento aquí. Son pocos los que lo han superado, así que si te animas a participar, será mejor que solo pienses en el objetivo, que es encontrar el tesoro antes que los piratas.

Esa tarea la podrás realizar siempre y cuando mires con mucha atención la imagen que ya coloqué abajo. Si te distraes, tus posibilidades de decir “lo logré” disminuirán considerablemente. Concéntrate. De verdad, es lo mejor para este desafío, pero tú decides cómo participar. La pelota está en tu cancha. ¡Vamos!

La imagen del reto visual

¿Cuántos piratas aparecen en la ilustración del reto visual? Pues dos. Ambos están en una isla cuyo nombre se desconoce. Uno de ellos es el capitán, que sostiene un mapa del tesoro; sin embargo, nadie, hasta el momento, ha podido hallarlo. Será mejor que te apresures para que tú seas el primero en encontrarlo. ¡Abre bien los ojos!

RETO VISUAL | Esta imagen te permite apreciar a dos piratas en una isla. Los dos buscan el tesoro. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Si hoy no pudiste cantar victoria, no te preocupes, pues tendrás tu revancha. En el próximo reto visual que participes te irá mucho mejor. De eso estoy seguro. Para que no te quedes sin conocer en qué parte está el tesoro, te comparto la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del tesoro. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Te presento otro reto visual

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.