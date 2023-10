¿Te gustaría decirle al mundo entero que eres una persona observadora? Te comento que puedes hacer eso, siempre y cuando superes el reto visual que te traigo ahora. Debido al nivel de dificultad que posee el desafío, solo alguien con la característica mencionada es capaz de salir victorioso(a). ¡Prepárate antes de participar!

¿En qué consiste el reto visual de esta nota? Aquí tu tarea no es otra que identificar las cosas que no cuadran en la imagen que se encuentra más abajo. A simple vista, no parece que haya algo malo en la ilustración. Pero si la miras con atención, te darás cuenta que esta tiene varios errores. Seis, para ser más exactos.

La imagen del reto visual

Un partido de fútbol es lo que muestra la imagen del reto visual. Justamente, uno de los jugadores está intentando pasar a un defensa para tener posibilidades de marcar un gol. Dicho ello, te pido que te concentres en cada detalle de la ilustración si es que quieres triunfar aquí. No pienses en otra cosa.

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar un partido de fútbol, tiene cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Como no se ha establecido un límite de tiempo, puedes demorarte buscando las seis cosas que no cuadran. Pero si en caso ya te cansaste y deseas saber cuáles son, mira la siguiente imagen. Recuerda que perder es parte del juego. Levanta la cabeza.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuáles son las cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

Anímate a participar en un nuevo reto visual

