Prepárate porque ahora mismo deberás demostrar tu habilidad para hallar cosas. Al participar en este reto visual, aceptas tener la siguiente tarea: detectar todas las botellas vacías en la imagen que coloqué abajo. Te mentiría si te dijera que eso será ‘pan comido’. ¡Deja todo en la cancha!

No te estreses sin haber empezado. En el desafío de aquí no vas a jugar contra el tiempo. Considero que no es necesario exigirte que encuentres los mencionados recipientes en segundos. Relájate y mira detenidamente la ilustración. Al hacer todo ello, tendrás posibilidades de salir victorioso(a).

La imagen del reto visual

La imagen del reto visual nos permite apreciar a tres delfines en el mar. Estos animales están en una zona donde hay muchas botellas con hojas en su interior. Te lo comento porque tú tienes que ubicar las que están vacías. En total, hay cinco que se encuentran así.

RETO VISUAL | En esta imagen hay muchas botellas. Debes detectar las que están vacías. (Foto: dudolf.com)

La solución del reto visual

Como me he dado cuenta de que son pocas las personas que han hallado las botellas vacías, decidí compartir la solución de este reto visual. Sí, en este punto de la nota sabrás dónde están los mencionados recipientes en la imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de las botellas vacías. (Foto: dudolf.com)

¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

