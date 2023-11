Con tantos retos visuales que existen, son muchas las oportunidades que tienes para divertirte sanamente. Pero ojo a lo siguiente: no todos los desafíos pueden revelar si eres una persona observadora. Por suerte para ti, el de aquí posee esa capacidad. ¿En qué consiste? En identificar todas las cosas que no cuadran en la imagen que coloqué abajo.

No creas que me faltó poner que debes realizar la tarea en cuestión de segundos. No escribí eso en el primer párrafo porque no se estableció un límite de tiempo y eso es algo a lo que tienes que ‘sacarle el jugo’. Abre bien los ojos y no los despegues de la ilustración. ¡Que no se te escape ningún detalle!

La imagen del reto visual

La imagen del reto visual muestra cómo es que una mujer hace compras en un mercado, mientras otra chica espera su turno y un perro, aparentemente hambriento, intenta llamar la atención. Tal vez pueda parecer que no hay nada malo en la escena, pero lo cierto es que esta posee varios errores. Cinco, para ser exactos. Encuéntralos.

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar cómo una mujer hace compras en un mercado, tiene varias cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

¿Te debes sentir mal por no superar un reto visual? No, ya que todos tienen como principal objetivo entretenernos. No hacernos pasar un mal rato. Si quieres saber cuáles son las cosas que no cuadran, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuáles son las cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

