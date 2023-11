Ahora solo debes pensar en tu siguiente objetivo: superar este reto visual, que posee un límite de tiempo. Sí, tal y como acabas de leer. Tienes 14 segundos para responder cuántos triángulos hay en la imagen que dejé abajo, razón por la cual es fundamental que no despegues tus ojos de la ilustración.

Antes de participar en el desafío, te recalco que no existe ni habrá una prueba que sea imposible de resolver. Si bien aquí no cuentas con mucho tiempo para realizar la tarea, no significa que alguien muy inteligente no la pueda hacer. ¿Tú eres así? Pues entonces demuéstralo.

La imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay muchos triángulos. Tú los debes de contar individualmente, pero también agrupándolos. De esa manera, podrás dar con la cantidad exacta de las mencionadas figuras geométricas. Como ya te di la clave del éxito, el resto depende de ti.

RETO VISUAL | Esta imagen te permite apreciar varios triángulos. Indica la cantidad exacta. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Son muy pocas las personas que han podido indicar el número correcto de triángulos. Eso deja en evidencia que el reto visual es muy difícil de superar. Si quieres saber la cantidad, estás en el lugar correcto. La siguiente imagen tiene la solución del desafío.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la cantidad exacta de triángulos. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

