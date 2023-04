Tras una decepción amorosa, muchas personas temen quedarse solas y lo expresan de distintos modos. En España, una tiktoker se lamentó entre sollozos por no tener pareja y el video se volvió viral.

La soledad preocupa a varias personas, sobre todo cuando pasan los años y no han encontrado a una pareja. Ese es el caso de la española Pilar Pérez, como se identifica en TikTok. Entre lágrimas, la joven le confió su preocupación de no tener novio a su mamá y la charla fue grabada por la tiktoker Gema.

“¿Para qué lo quieres?”, le preguntó la madre a la joven. “Porque estoy más sola que la una, mamá”, le respondió esta última.

Pese al consuelo de la madre, la joven siguió lamentándose. “Ay, Dios mío, me voy a quedar sola con 7 gatos”, dijo entonces entre lágrimas. “Bueno, gatos no porque no me gustan, perros mejor”, rectificó al poco tiempo.

Mira aquí el video viral

La reacción de los usuarios

El video fue compartido por la tiktoker Gema, quien es prima de Pilar, en su cuenta personal. Desde su fecha de publicación, el pasado 23 de marzo, ha acumulado hasta la fecha más de 13 millones de visualizaciones.

“Fuera bromas para los que dicen que es mejor estar solo… sentirse que no encajas de forma romántica con nadie también es duro”, “Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ella se sentía así en ese momento”, “Fuera de bromas, así se siente uno cuando intenta y no se dan las cosas, tanto románticas, laborales y económicas”, fueron algunos de los comentarios.