Hoy en día es indispensable que las personas hablen inglés, no solo para tener mayores oportunidades laborales, sino para viajar alrededor del mundo sin mayores problemas, entre otras ventajas. Sin embargo, muchos de ellos tienen conocimientos básicos y se avergüenzan al momento de pronunciar algunas palabras. Una bilingüe se dirigió a ese grupo y les envió un contundente mensaje en un video viral.

Muchas personas han intentado aprender el inglés en instituciones de idiomas o por cuenta propia, pero de un momento a otro interrumpieron sus estudios. Entre las principales causas está la vergüenza de pronunciar mal las palabras o la creencia de que no considerarse bueno para los idiomas.

Natalia, una lingüista mexicana que habla español e inglés a la perfección, envió un contundente mensaje a los hispanohablantes que se avergüenzan por intentar hablar en otro idioma.

“Tengo un amigo cuyo primer idioma es el español y hace mucho tiempo me pidió que lo corrigiera cuando habla en inglés para que pudiera aprender. Pero se avergüenza mucho cada vez que lo corrijo y dice que se siente tonto”, relató a través de su cuenta de TikTok @natalialately.

En ese sentido, animó a estas personas a ampliar su vocabulario con un idioma diferente.

“Pero para cualquiera que aprenda otro idioma, ¿te das cuentas de lo inteligente que eres? Estás ampliando tu vocabulario no solo en tu idioma nativo, sino también en uno diferente. Suena cursi, pero deberías estar orgulloso de ti mismo. Todo lo que importa es las veces que lo intentes”, indicó.

Mira aquí el video viral

La respuesta de los usuarios

El video publicado en TikTok se volvió viral y, hasta la fecha, acumuló medio millón de reproducciones. Muchos usuarios admitieron sentirse avergonzados por hablar mal el idioma inglés, pero indicaron que seguirán mejorando.

“Me siento tan avergonzada cuando hablo en inglés y me equivoco que poco a poco he dejado de intentarlo”, “Yo viendo el vídeo, pero si se siente un poco de vergüenza cuando hablamos mal el segundo idioma, en mi caso el tercer idioma es el inglés”, “A veces uno se exige mucho”, fueron algunos de los comentarios.

