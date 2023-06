Una joven latina que vive en Alemania se hizo viral en TikTok, red social en donde compartió un video para hablar sobre la dramática situación que vivió recientemente en el país europeo. Giuliana, identificada en la mencionada plataforma como @abcdefgiuliana, aprovechó su experiencia para dejarle una advertencia a sus seguidores.

La usuaria, oriunda de Argentina, emigró hace algunos meses y actualmente reside en Hannover. Desde esta ciudad, muestra su día a día y todo lo que llama su atención siendo extranjera; sin embargo, en uno de sus más recientes clip, habló sobre un preocupante episodio que le ocurrió cuando salió a hacer ejercicio a la calle. ¿Qué le pasó?

“Regularmente salgo a correr y después, subo 100 escalones”, dijo Giuliana. “Esto lo hago en una montaña”, agregó, mencionando que la actividad la llevó a cabo en medio de un bosque, donde se puso a precalentar.

Durante el ejercicio, notó que un hombre pasó por atrás de ella en bicicleta. “Pasó de largo pero me quedó mirando”, recordó. Retomó su rutina y, poco después, vio que el mismo sujeto se había dado la vuelta y volvió a pasar a su lado. “Me pareció raro porque para dar la vuelta al bosque tardás un montón”, explicó.

Aunque el hecho la asustó, decidió calmarse ya que el joven no volvió a aparecer; no obstante, vio que la bicicleta utilizada tirada en el piso y al hombre subiendo las escaleras en dirección a ella. “No pensé y actué pero para salir tenía que atravesar una zona empinada”, expresó.

Cuando llegó a la parte plana, miró hacia atrás y comprobó que el sujeto había subido la escalera y, además, la parte empinada. “Efectivamente, me estaba siguiendo”, añadió la argentina, quien pudo escapar del lugar rápidamente. “Tengan cuidado”, concluyó.

Relato viral de joven argentina que radica en Alemania

Su relato se viralizó con más de 150 mil reproducciones y cientos de reacciones. En la sección de comentarios, los usuarios se mostraron tranquilos de que no le haya pasado nada a la chica.

“Ten cuidado no te confíes, los delitos existen en todos lados”; “Crean en su intuición”; “Se nota lo fuerte que ha sido, aún así viviendo en Europa debemos estar muy atentas, felizmente no te pasó nada”; “Aquí en Alemania siempre hay peligro, no tanto como en latam. Sigue tu instinto y ten cuidado de noche”, escribieron las personas.

8 consejos para correr por las mañanas sin problemas: