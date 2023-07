Miles de latinos viajarían a España para conseguir un mejor futuro laboral y económico, sin embargo, no todo sería maravilla para los extranjeros en Europa. El caso de Antonella Brandolin sería uno de cientos: ella estaría segura de que experimentó ‘discriminación laboral’ en su 9no trabajo en España. La joven latina no se dejó nada y compartió su confesión a través de TikTok, en lo que cientos de compatriotas la apoyaron.

“Me terminaron echando por xenofobia 100 x 100″, dejó en claro Antonella desde su posición de extranjera en Madrid, aunque ello no amilanó su característico humor y simpatía. Ella se mantiene sola hace 2 años en el país de la ‘Roja’ y atinó a decirles a los recién llegados que en el país no todo es color de rosa.

“Me acaban de echar del trabajo y este era mi octavo o noveno empleo desde que llegue a España”, relató la joven desde su espacio @brandolinoantonella, en donde cuenta sus ocurrencias y experiencias de vida a las cuales tituló: “Diario de una argentina en Madrid”.

“No se dejen pisotear”

Antonella lleva tiempo viviendo en Madrid. Actualmente, ella tiene 25 años y ha pasado los últimos meses mudándose entre ciudad y ciudad para tratar de establecerse: “Me mudé 4 veces entre Madrid y Málaga, así varias veces”, río de su travesía actual, aunque enseguida comenzó hablar de su última experiencia laboral como ‘account manager’.

“Hacía 5 meses estaba trabajando, estaba por cumplir los 6 y por eso me echaron (...) me hicieron un favor echándome”, contó la mujer oriunda de Argentina, pues afirmó que no es nada fácil permanecer en un trabajo en la ciudad de ‘La Villa’, al menos para latinos.

“Tengan en cuenta que acá, en España, los argentinos son latinoamericanos. Ellos les dicen panchitos. No se dejen pisotear, me echaron por xenofobia, estoy cien por ciento segura”, dijo Antonella de lo que terminó siendo meses tortuosos de xenofobia en oficinas.

“Me denigraban por mi acento y además no voy a trabajar por dos mangos. Salvo que tengas un máster, acá hasta los 35 años eres de categoría junior”, prosiguió ella, que para ese entonces su video testimonio acaparó cerca de 25 mil ‘views’ y centenas de compatriotas que compartieron su punto de vista.

“Acá es difícil conseguir trabajo si eres latinoamericano. Alcen la voz y no se dejen pisar”, afianzó la joven de Argentina con fiereza, a lo que recibió varias opiniones al respecto:

“Nunca había sentido que los descalificaran por ser argentinos”, “Si, los españoles puede llegar a ser así ¡Qué asco!”, “Hay que tener suerte con el tema laboral y más con la gente que te toca de superiores, es así porque lo he vivido en España”, contaron algunas personas del relato de Antonella.

