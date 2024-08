Decir que un reto visual es muy fácil de superar sin haber participado en el mismo puede ser un gran error. Es por eso que te recomiendo que no creas que el desafío de acá no posee un alto nivel de dificultad porque en realidad sí lo tiene. Basta con solo saber que hay un límite de tiempo establecido. ¿Cuál es la tarea exactamente aquí? Pues encontrar el candado abierto en la imagen, pero en menos de 7 segundos. Créeme que resolver la prueba fue algo muy complicado de hacer. Afortunadamente, fui capaz de cantar victoria luego de esforzarme bastante. No se te ocurra distraerte. Concéntrate en el objetivo. Mira únicamente la ilustración y tendrás muchas posibilidades de triunfar.

Imagen del reto visual

¿Qué permite apreciar la imagen del reto visual? Pues un gran número de candados cerrados. Todos son de color rojo. Lo curioso es que solo uno de ellos está abierto, pero no es nada fácil de hallar, así que abre bien los ojos. Observa la ilustración en esos 7 segundos que se te brindan. Ese es el único camino.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchos candados cerrados. Halla al que está abierto. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Ubicar el candado en menos de 7 segundos no es algo que todos sean capaces de hacer. Eso lo sé muy bien. Es por eso que me animé a compartir la solución del reto visual. Si miras la siguiente imagen, averiguarás dónde está el mencionado objeto.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del candado abierto. (Foto: genial.guru)

¿Tienes ganas de seguir desafiando tu mente?

