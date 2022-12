“La valija de Lionel” es el título del libro que dedica el artista Hernán Casciari a Messi tras alcanzar el campeonato mundial. Emocionado por la consagración de la selección de Argentina, el también creador de contenidos reveló un fragmento de su próxima crónica, la cual cuenta su propia historia personal al emigrar a la ciudad de Barcelona (España) en la misma época que el astro rosarino.

“En los chats de argentinos emigrados se repetían dos preguntas, cómo hacemos dulce de leche hirviendo latas de leche condensada era la pregunta número uno porque estábamos desesperados, y a qué hora jugaba el chico rosarino de 15 años que hacía goles en todos los partidos. Eran las dos preguntas más fuertes”, comenzó diciendo Casciari en el programa Perros de la Calle.

Mira aquí el relato viral

El autor del cuento “Messi es un perro” explicó que “mucha gente empezaba a hablar de este nene; en las peluquerías, en los bares, en las tribunas del Camp Nou. Se hace hablaba, había un rumor. El único que no hablaba era él. En las entrevistas post partido a ese nenito, todas las preguntas las respondía con un sí, con un no, a veces decía ‘gracias’ y después bajaba la vista. No hablaba mucho. Los argentinos emigrados hubiéramos preferido a un charlatán. Pero había algo bueno, cuando por fin hilvanaba una frase más o menos larga se comía todas las eses y decía ‘ful’ en lugar de ‘falta’ y decía ‘gambeta’ en lugar de ‘regate’”.

“Messi se convirtió en el 10 indiscutido del Barca. Llegaron las Ligas, las Copas del Rey y las Champions. Y tanto él como nosotros, los inmigrantes, supimos que el acento era, de todas las cosas, lo más difícil de mantener. A todos nos costaba mucho seguir diciendo gambeta en vez de regate, pero al mismo tiempo sabíamos que era nuestra trinchera final. Y Messi fue nuestro líder en esa batalla. El chico, aquel que no hablaba, nos mantenía viva la forma de hablar”, agregó Hernán, cuyo relató acumuló un sinfín de comentarios y se convirtió viral en todas las redes sociales.

Respuesta de Messi

Eso fue todo, pues Lionel Messi escuchó las palabras de Casciari y mandó un mensaje al espacio radial. “Anto me mostró lo de Hernán lo que contó lo que escribió. La verdad que fue impresionante, nos pusimos a llorar los dos porque era algo muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo”, confesó la estrella de la Scaloneta.

Mira aquí el mensaje de Lionel Messi

LIONEL MESSI NOS MANDÓ UN MENSAJE Y NO ME ALCANZAN LAS MAYÚSCULAS🤯💘"Lo escuchamos, nos emocionaron, nos hicieron llorar y quería que lo sepan", le dice nuestro Capitán a @andykusnetzoff y @casciari 🫶🏻



EL momento del año, @perroscalleok. pic.twitter.com/xAOZEqWc79 — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) December 22, 2022

En ese sentido, la ‘Pulga’ agradeció el gesto y, como era de esperar, conmovió profundamente al escritor y a Andy Kusnetzoff, conductor del programa: “Quería mandarle un saludo, agradecerle a los dos y decirles que lo escuchamos que nos emocionamos. Me hicieron llorar y nada, quería que lo sepan. Les mando un abrazo grande ahí para todos y gracias, otra vez”.

Síguenos en nuestras redes sociales: