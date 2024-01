El Día de Reyes es una de las fiestas más esperadas y especiales en España, por lo que cada 6 de enero, los más pequeños del hogar se entusiasman sabiendo que Melchor, Gaspar y Baltasar les traerán regalos. Como parte de las tradiciones, estos escriben cartas expresando sus deseos y fue justamente una de estas la que se volvió viral. Se trata del escrito de un niño o niña para los Reyes Magos que conmovió a más de uno y dio pie a una campaña en ‘X’, ex Twitter, para encontrarlo y disfrute de la Cabalgata de Reyes.

Todo empezó cuando Jesús Lupiáñez, alcalde del municipio malagueño de Vélez, recibió todos los pedidos de los infantes de su localidad y uno llamó poderosamente su atención.

Y es que el autor no esperaba recibir juguetes, videoconsolas, un smartphone o ropa, sino que tenía una petición muy especial.

Buscan al niño que escribió tierna carta a los Reyes Magos

“Hola, queridos Reyes. Yo. el único deseo que me hace feliz es pasar mi Navidad con toda mi familia y que no falte salud”, se lee en la carta que tiene como diseño un árbol de Navidad muy bien decorado y pintado a mano.

Jesús Lupiáñez compartió la imagen en su cuenta en ‘X’ destacando el deseo del niño o niña, pues puso por delante a su familia y la salud antes de lo material y así pasar la Navidad con todos sus seres queridos.

“La carta no viene firmada, no sé quién ha sido el niño o niña que la ha traído. Les pido ayuda para averiguar quién es el autor, porque me gustaría que ocupara un lugar muy especial en la Cabalgata de los Reyes de 2024. Que los Reyes hagan su magia y aparezca el remitente”, escribió el 03 de junio.

✉️ La carta no viene firmada, no sé quién ha sido el niño o niña que la ha traído. Os pido ayuda para averiguar quién es el autor, porque me gustaría que ocupara un lugar muy especial en la Cabalgata de los Reyes de 2024. Que los Reyes hagan su magia y aparezca el remitente.... pic.twitter.com/nNwQSfRfKz — Jesús Lupiáňez (@jesuslupianezPP) January 3, 2024

Sin embargo, llegó el 05 de enero y todavía no se tienen noticias. “Seguimos a la espera de noticias del pequeñ@ que escribió esa carta tan tierna, ojalá que pudiera disfrutar como se merece...”, agregó junto a fotografías donde se aprecia a Melchor, Gaspar y Baltasar compartiendo con los trabajadores del municipio malagueño de Vélez, en España.

