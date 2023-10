Una mujer española de 33 años ha tomado una decisión radical: quiere vender todas sus posesiones y dejar atrás la vida en la ciudad para empezar una aventura en el campo. Su testimonio, difundido vía TikTok, viene generando opiniones de todo tipo entre quienes cuestionan sus palabras y los que ven una opción atractiva en el camino escogido por ella.

“Me da igual que me digan que estoy loca, que en el pueblo o en el campo no hay oportunidades”, empezó diciendo la joven identificada como Macarena Blasco (@macarena.blasco). “Yo no quiero cobrar 100.000 euros al año ni comprarme un ático en Madrid, ni tener un coche mejor ni irme de vacaciones a las Maldivas”, explicó.

La mujer parece estar muy segura de su decisión, pues expresa sus ganas de dejarlo todo atrás para empezar de cero en un lugar alejado de la gran ciudad. “Yo lo único que quiero es vivir en una casita en el campo con mi huerta y mis cuatro gallinas”, agregó.

Ante la controversia generada por su video, Macarena volvió a referirse al tema en un segundo clip en el que comparte detalles de su decisión.

Ella aclaró que planea mudarse sola y que piensa trabajar en el campo más no vivir de este, ya que es consciente de lo complicado que es trabajar en la parte agrícola sin contar con las instalaciones o el terreno adecuado. “Es prácticamente imposible”, señaló.

Por otra parte, y en respuesta a las constantes preguntas sobre lo que piensa hacer para generar dinero, la española indicó que aspira a “teletrabajar desde el campo y tener una huerta para autoconsumo”.

Las palabras de la joven provocaron diversas reacciones entre los usuarios, quienes acudieron a la sección de comentarios para compartir sus opiniones.

“Yo vivo toda mi vida en campo rodeado de naranjos, mis perros y sí, mis gallinas y pollos, y te cuento que nadie se puede imaginar lo que es despertar allí”; “Me paso la vida diciendo que ojalá me toque la lotería para comprarme casita de campo y 4 gallinas”; “Yo me iría pero me da miedo no poder pagar las facturas”; " Todos opinan, pero tu vida es tuya. Vas a tener mucho éxito”, escribieron las personas.

¿Por qué algunos jóvenes prefieren vivir en el campo?

Algunos jóvenes eligen vivir en el campo por una mejor calidad de vida, más espacio y privacidad, conexión con la naturaleza, menor costo de vida, la posibilidad de trabajar remotamente, la comunidad y valores locales, desarrollo de habilidades prácticas, y la reducción del estrés.

En última instancia, la elección de vivir en el campo o en la ciudad depende de las preferencias individuales y las metas de cada persona. Lo que es importante es que esta decisión ofrezca un entorno que fomente la felicidad y el bienestar de cada uno.

