‘Cupido’, el perrito que fue abandonado y esperó por 20 días el regreso de su dueños

Son muchas historias que se escriben a diario sobre el abandono que sufren cientos de mascotas por quienes decidieron, en un inicio, integrarlo como un miembro más de su familia. Así tenemos a Cupido, un amoroso y leal perro, cruce de raza pitbull, que vivió en carne propia la desidia, desinterés y falta de amor por parte de sus amos. La historia del can se publicó en Facebook, es viral en redes sociales y desgarró los corazones de miles de internautas.

Cupido es un perro de tamaño gigante y de corazón enorme, así lo catalogaban sus vecinos quienes al notar que pasaba día y noche fuera de casa decidieron alertar a las autoridades pertinentes. ¿La razón? Su familia, quien juró amarlo y cuidarlo en un inicio, decidió vender su casa y dejarlo abandonado en la calle, lo que no esperaban, y seguramente no conocían de su mascota, es que era un can fiel pues esperó, pacientemente, durante 20 días que le abrieran la puerta.

Los vecinos de Cupido reportaron que lo observaban a diario sentado frente a su casa, y que lo único que hacía era acercarse a los botes de basura para poder alimentarse. El perrito no sabía, ni presentía, que su familia no iba a regresar nunca más. Un grupo de personas tomó acciones y decidieron contactar a Janine Guido, presidenta de Speranza Animal Rescue, a través de Facebook. Ella fue pieza clave para que este adorable perro pueda buscar una nueva oportunidad con personas que realmente lo amen.

Facebook viral | Cupido fue rescatado por el refugio Speranza Animal Rescue tras la alerta de sus vecinos. | Foto: Captura

Según informaron medios locales, el can veía a la rescatista como una intrusa y no se dejaba ayudar, sin embargo Janine nunca se dio por vencida y logró rescatar a Cupido. “Suena tonto, pero juro él sabía lo que le estaba diciendo”, manifestó la rescatista al contar lo que vivió con el perrito camino al refugio Speranza Animal Rescue.

Cupido subió al automóvil de Janine y partieron con dirección al albergue que ella preside. Según se pudo ver en la propia página de Facebook del grupo rescatista, la mascota recibió atención veterinaria y fue alimentado. La publicación de Cupido cuenta con miles de reacciones y se hizo viral en redes sociales, a tal punto que este tierno perro ya tiene más de 100 solicitudes de adopción.

VIDEO RECOMENDADO

Viral: Joven rescata a perritos abandonados y les construye una increíble casa de barro

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Muere el perrito que vendía cupcakes para pagar su tratamiento contra el cáncer

Super Bowl 2020: millonario pagó 6 millones de dólares por un aviso 30 segundos sobre su perro. (Vid

El chiste pedófilo del cómico mexicano que indignó a las redes sociales