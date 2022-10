No es ningún secreto que los grupos de Facebook sirven para dejar opiniones, enlaces, quejas y contenidos sobre un tema en común. Sin embargo, varias de estas publicaciones se hacen virales y encienden rápidamente la polémica. Así sucedió en una comunidad integrada por los ciudadanos del distrito Miraflores.

Todo comenzó cuando un usuario identificado con las iniciales G.F. decidió quejarse de un vecino por haber puesto a secar sus prendas en el balcón del departamento. Si bien la publicación realizada desde el sitio llamado “Salvemos Miraflores” pudo quedar en una simple anécdota, el mensaje generó controversia.

Queja por la ropa tendida

“Día y noche, y es en la calle Buenos Aires 123, esquina con la cuadra 1 de José González. Quisiera saber dónde puedo acudir porque ya no se puede. Eso viene pasando hace tres semanas. Eso me parece un departamento alquilado. Estamos en una zona residencial y creo que podrían ponerlo en algún lugar que no moleste la vista de los vecinos. ¿Qué reglamento hay contra eso?”, señaló la descripción.

‘Trolean’ el reclamo en redes

De inmediato, el post desató una avalancha de reacciones. Este vecino miraflorino nunca imaginó que sus palabras se convertirían en el centro de muchas críticas. Incluso, la protesta acumuló más de 6 mil “me divierte”.

“En todas las ciudades del mundo se cuelga ropa en los balcones. Aquí, por ejemplo, Lisboa”; “vecino reporta que están barriendo dentro de su casa del vecino, pero a este le molesta el movimiento de su cuerpo del vecino. Y no puede dejar de ver porque le distrae”; “Lo que sí debe estar prohibido es que tomen fotos a los depas, ¿dónde está la privacidad?”, fueron algunos de los comentarios.

Por qué se cuelga la ropa en la terraza o en el patio

“Si desea que el secado de su ropa sea fresco y libre de humedades, opte por colgar la colada en el exterior de la vivienda. Recuerde que tender en el interior de una casa desfavorece el secado natural y fomenta: Olor a humedad. Moho en las paredes, tapices, mobiliario, ropa”, menciona el portal humetek.com.

