En el municipio de Utebo, en Zaragoza (España), ocurrió un hecho sin precedentes y que ha dejado con la boca abierta a miles de internautas. Un perrito callejero entendió al pie de la letra el significado de la palabra amistad y mostró su lealtad hacia su mejor ‘amigo’ que se encontraba a segundos de morir. Su historia se viralizó a través de Facebook en el país ibérico y también en Estados Unidos y México.

Las autoridades policiales de Utebo recibieron el llamado de unos ciudadanos que reportaban la extraña actitud de un perro en las calles. Al llegar al lugar, observaron que un perro callejero ladraba sin parar y tras intentar atraparlo, el can comenzó a correr a través del campo.

La publicación, que es viral en Facebook, cuenta cómo los efectivos del orden no se dieron por vencido, pues notaron una extraña actitud en el can, y decidieron perseguirlo. Así, se dio inicio a una ardua persecución entre las calles de Utebo, en Zaragoza (España). Pocos minutos después el can se detuvo, y cuando parecía que el operativo llegaba a su fin, los policías escucharon un desesperado llanto de otro perro a solo metros de lugar.

Revisaron la zona y hallaron que un can había caído a un pozo de agua con tres metros de profundidad. Rápidamente se contactaron con los Bomberos, quienes gracias al heroico acto del perrito callejero, lograron salvarle la vida al peludito que estaba en problemas y a punto de ahogarse.

Los Policías pudieron conocer que ambos perros tenían dueño, sin embargo estas mascotas habían escapado de una granja cercana a la cual pertenecen. Mira a continuación más sobre esta historia de lealtad y que es viral en Facebook y Twitter.

Historia de amigos. Aviso por un perro suelto en rotonda el Águila. Cuando la patrulla llega el perro emprende la huida. Tras él, termina llevando a los agentes a un sifón de una acequia dónde está su amigo a punto de ahogarse. Se rescata al perro. Bonita anécdota de colegas. pic.twitter.com/bnjBbP01vX — Policía Local Utebo (@PoliciaUtebo) April 16, 2020

VIDEO RECOMENDADO

Niño realizó increíble pirueta aérea que acabó en un golazo de ‘chalaca’ y es viral

Niño realizó increíble pirueta aérea que acabó en un golazo de ‘chalaca’ y es viral

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Coronavirus: Padre entrena a su bebe durante la cuarentena

Coronavirus: Padre entrena a su bebe durante la cuarentena

Niño golpeó accidentalmente en la cara a su hermana con una pelota y es viral

Niño golpeó accidentalmente en la cara a su hermana con una pelota y es viral

Joven realizó mortal maniobra en un piscina que pudo costarle la vida y es viral

Joven realizó mortal maniobra en un piscina que pudo costarle la vida y es viral