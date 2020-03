Perrito tiene la apariencia de un gato y conmueve a los usuarios de las redes

¿Un perro, un gato o un oso? Las fotografías y videos de un cachorro de origen vietnamita ha causado controversia entre los usuarios de las redes sociales, ya que por sus características físicas, especialmente sus orejas puntiagudas y su pelaje cuesta bastante a primera vista diferenciar si se trata de un can o un felino.

El perrito se llama Dúi, que significa mapache, tiene 3 meses de vida y se desconoce su raza. Reside en Hanoi, Vietnam , junto con otros canes y sus dueños, Hai y Tuan, según consigna el medio británico Daily Mail. Debido a la popularidad del animal y a que se ha vuelto viral en las redes sociales , sus amos le han creado una página de Facebook para que las personas pueden divertirse con sus tiernas ocurrencias.

“Solo hace algunos días creamos la página del perro y ya tiene fans en todo Vietnam y el resto del mundo”, manifestaron los dueños de Dúi.

El diminuto animal, que también puede pasar por peluche gracias a su acolchado pelaje y ojos desorbitados, se la pasa jugando y corriendo con los otros canes que viven en la casa, así se puede apreciar en los videos de Facebook que comparten sus dueños.

Debido al inusual aspecto de Dúi, los usuarios de las redes sociales querían saber cuál era su raza o si habían otros perros similares como para comprar o encargar. Tal fue la insistencia de los seguidores del cachorro que los dueños salieron a responder en una publicación que ellos no tenían más canes con el mismo aspecto, ni tampoco vendían.

“Dúi es solo un perro normal, el origen puede ser híbrido de Dingo corto, mutación genética, no de la raza del perro Hmong Coc. No vendemos perros ni vendemos a Dúi. Tanta gente pregunta que ya no quiero responder”, escribieron los dueños del animal en una publicación de Facebook que se volvió viral en cuestión de horas.

Hasta el momento, la página de Facebook de Dúi, el perro con aspecto de gato, tiene más de 116 mil seguidores y miles de ‘me gustas’ en cada una de las publicaciones donde aparece. No cabe duda que este pequeño animalito ha causado sensación en las redes sociales y ha conmovido a más de un internauta.

El Llamado Salvaje muestra al perro como el mejor amigo del ser humano

