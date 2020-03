Perro sin hogar no dejó de temblar tras ser rescatado: nunca en su vida había movido la cola

Se viralizó en redes sociales la historia de Blossom, una perrita que jamás en su vida había recibido caricias por parte de un ser humano. Su evolución, registrada en video por quien se convirtió en su ‘padre’ por algunos meses, fue difundida en Facebook, conmoviendo a miles de internautas con su historia.

Todo empezó cuando Rocky Kanaka conoció al can en un refugio luego de sentirse atraído por sus grandes ojos y por su enternecedora mirada que “pedía ayuda”.

El hombre, quien es un fomentador de la adopción de animales en Estados Unidos, se llevó al animal a su hogar poco tiempo después. Como podrás observar en el material publicado en Facebook, Blossom no dejó de temblar del pánico tras tener su primer contacto con él.

“Ella simplemente se apagó mentalmente. Por días ni siquiera funcionaba. Lo que yo creí que sería un par de semanas terminaron siendo varios meses. Todo era nuevo para ella”, dijo el joven.

Y es que no era para menos. El perro no sabía cómo comportarse como uno. Absolutamente todo le daba miedo, al punto de no alimentarse por ser presa del miedo al tener que socializar con otros seres, sean canes o personas.

“Todo la asustaba. Si la mirabas, si hacías contacto con ella, ella escapaba. A veces se escondía debajo de la mesa en una esquina por días. La única vez que salía de allí era para ir al baño”, mencionó Kanaka. Su relato conmovió a miles en Facebook.

Debido a la preocupante situación que atravesaba, el hombre decidió construirle a Blossom un pequeño refugio. Fue entonces que el can empezó a dar sus primeros pasos para sufrir un radical cambio radical que tomaría por sorpresa a todos sus conocidos.

Desde entonces, el animal permitió que se le diese comida en la boca. Cosa que antes no pasaba. Poco después, Kanaka quedó boquiabierto al ver que Blossom empezó a beber agua desde su propio tazón al ver que sus ‘hermanos’ hacían lo mismo.

Luego de varias semanas, fueron pequeñas pero importantes mejorías las que fueron apareciendo. Es así que, una vez más, la perrita sorprendería a su familia saltando al sillón y sentándose al lado de Rocky. Posteriormente, empezó a mostrarse ligeramente más sociable cuando más perros llegaban a su hogar; sin embargo, lo mejor aún estaba por venir.

El momento más emotivo llegó cuando, cierto día, Blossom salió al patio trasero de su hogar para empezar a correr alrededor como si fuera el perro más feliz de todos. “Fue uno de los momentos más felices de mi vida y la de ella porque movió su cola por primera vez. Ser parte de ello hizo que esta jornada de varios meses valiera la pena”, sostuvo Kanaka.

Mira el emotivo clip compartido en Facebook:

Se supo que Blossom fue adoptada y que incluso pudo viajar en avión para reunirse con su nueva dueña, con quien vive muy feliz en la actualidad.