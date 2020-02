Joven gana concurso por tener el nombre mas raro de su ciudad

Si bien se conoce la existencia de personas con nombres de personajes de películas, bandas musicales, marcas de ropa y hasta caricaturas, poco se sabía del gusto de los padres por nombrar a sus hijos usando la numeración. Recientemente, la historia de un joven se hizo viral en Facebook, después de que ganara un concurso para buscar los nombres más raros de su ciudad.

El joven, originario de Yucatán (México), se apunto al concurso organizado por una pizzeria de su ciudad con el fin de ganar una pizza familiar, sin imaginar que la singularidad de su nombre causaría un boom en Facebook. El único requisito que necesitaba para participar era tener un nombre lo suficientemente extraño y, confiado en el ingenio de sus progenitores, no dudo en concursar, ocupando el primer lugar.

Con una constancia de su centro de estudios y la foto de su pasaporte, el joven demostró que el nombre que sus padres le pusieron es Cero Cero Tres Miler. Si bien el nombre exacto con el que lo registraron al nacer fue 003 Miller Santos Chablé; un cambio en el sistema al momento de tramitar su INE no permitió identificar los números y lo tuvieron que cambiarlo a letras.

“A partir de los 14, 15 años me di cuenta que así me llamaba, porque de pequeño no sabía mi nombre completo, me decían sólo Miller, hasta que mi padre me comentó lo siguiente: ‘¿sabes qué, hijo?, te tienes que responsabilizar de tus documentaciones’, y al momento de escudriñar mis documentaciones, mi acta de nacimiento, mi CURP, entre otros, me fui dando cuenta que estaban esos ‘003’ en número”, contó el joven.

Todo se remota a 1995, cuando sus padres vieron nacer a su primer varón y decidieron llamarlo de esa forma por ser el mayor de los tres hijos que tenían planeado tener. “Me comentaron que ellos tenían planeado tener tres hijos y de ahí surge el ‘Cero Cero Tres’. Digamos que yo soy el tercero; afortunadamente mis hermanitos no se llamaron así como yo”, explicó.

Si bien los niños pueden ser muy crueles durante la infancia, Cero Cero Tres contó que no fue en esa etapa donde se sintió el blanco de crueles burlas. La mayor parte de su niñez la vivió en Estados Unidos, donde tuvo que soportar risas de algunos compañeros, que al final termino por aceptarlas; sin embargo, la cosa aumentó durante su juventud.

“Tuve un poco más de burlas en la universidad que en la infancia, porque en la infancia yo desconocía mi nombre; yo comencé a sufrir bullying porque hubo algunos comentarios no muy apropiados y yo creo que lo sufrí más en la universidad”, comentó. Actualmente, el único problema que tiene es al momento de realizar algún trámite legal, pues no sabe si escribir su nombre con letras o números.

VIDEO RECOMENDADO

El Cumbión del Coronavirus: 'Mister Cumbia' crea una canción de prevención con contagioso ritmo

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Oliver Kahn y su reacción contra los hinchas en el Bayern Munich vs. Hoffenheim (29/02/2020)

Bad Bunny se volvió loco en redes cantando ´Tusa´

Viña del Mar: Adam Levine se disculpa con seguidores tras insultarlos (29/02/20)