Los perros siempre llaman la atención en redes sociales por sus acciones. Esta vez, un can de Rusia ha ganado mucha popularidad en Facebook por aparecer en un video donde realiza un baile sincronizado con su dueña. La escena registrada en un parque se volvió viral rápidamente.

En la grabación, el curioso can no tiene problema alguno en seguir los movimientos de su propietaria. Ya sea que ella levante una pierna o la cruce con la otra estando parada, el animal es capaz de imitarla muy bien.

El perro, en todo momento, lució muy contento por compartir de esa manera con su dueña, algo que causó mucha felicidad y ternura en los usuarios de Facebook que viven en países como Estados Unidos, México y España.

“Qué adorable can, miren cómo sonríe al bailar, qué lindo”, “tiene demasiado talento”, “me gustaría tener una mascota así, me he enamorado de él”, son algunos de los tantos comentarios que podemos leer en la publicación de la red social.

El video que muestra el baile sincronizado entre un perro y su dueña dio la vuelta al mundo tras compartirse en Facebook y ello ocasionó que se vuelva viral. La escena es sencillamente increíble. Tienes que verla.

