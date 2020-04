El pasado 17 de abril, Eric Prindle, un oficial del Departamento de Policía de Coon Rapids en Minnesotta (Estados Unidos), recibió una llamada de un habitante de la ciudad. ¿El motivo? Capturar a un perro que tenía el tamaño de un zorro. Lo que luego ocurrió con el agente de la policía se ha viralizado a través de Facebook y demás redes sociales.

El oficial Prindle acudió rápidamente ante el llamado de uno de los vecinos, al llegar le informaron que el mamífero en cuestión había escapado, pero poco después se percató que estaba en un patio cercano. Al divisar al animal se dio cuenta que no era un perro, sino un salvaje zorro blanco.

Grande fue su sorpresa cuando el zorro no escapó, pues “comenzó a caminar hacía mí con indiferencia”, señaló el oficial de la Policía. El depredador no se mostraba asustado, pues todo lo contrario ya que siguió a Prindle hasta el coche luego de que este diera un golpe con su pierna como si llamara a un perro. “Volví a mi vehículo y abrí la puerta, y (el zorro) no lo dudó y se subió justo en la parte de atrás”, añadió el agente.

La historia de Eric Prindle y el zorro blanco quedó registrada a través de fotografías que luego fueron publicadas en Facebook y donde se hicieron viral. El policía aseguró que el cánido “en realidad era muy amistoso” y esto se debía a que había sido domesticado.

El nombre del zorro blanco era Akela y vivía con su familia desde hace casi un año. ¡Estamos agradecidos que estuviera a salvo y vivo!", dijo Veronica Amenrund, dueña del mamífero. “El zorro estaba super emocionado de ver a su familia”, añadió Mikayla Raines, lídera de la organización protectora de esta especie Save a Fox, a la que perteneció Akela. Mira a continuación las imágenes del zorro blanco que se hicieron viral en Facebook, en países como Estados Unidos, México y España.

