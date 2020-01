Una historia que causó furor en redes sociales. Los animales tienen su propia forma de actuar frente a diversas situaciones. Ya sea que impliquen felicidad, cautela o incluso regocijo, cada uno se comporta de manera diferente. La historia viral de Facebook que estás por conocer habla sobre ello. Y es que un perro pitbull sin hogar se subió al auto de unos jóvenes. Lo que ellos no sabían era que el can no solamente se ‘apoderaría’ del coche, sino también de sus corazones.

Según contaron Emily y Garrett, dos jóvenes estadounidenses que compartieron la historia a través de Facebook, todo ocurrió cuando ambos salían de una clase de yoga. Durante un descuido, notaron que el perro se las había arreglado para ingresar a su auto ubicándose en la parte inferior del asiento del copiloto.

De un momento a otro, un pitbull se subió al auto de unos jóvenes. Cuando se dieron cuenta, este se había 'apoderado' de mucho más que el coche. (Foto: Captura)

Tras verlo de cerca, notaron que el perro, quien se mostró apacible en todo momento, lucía hambriento y sediento, por lo que decidieron brindarle alimento. Tras ganarse su confianza, pudieron hacer que ingrese a su hogar. De esta forma, lo llevarían al veterinario al día siguiente.

Algunas horas después, ya con los exámenes médicos realizados, los jóvenes se percataron de que el pitbull no solamente había llegado a ‘adueñarse’ de su auto, sino también de su corazón. El haber estado deambulando en la calle buscando a alguien dispuesto a ofrecerle cariño los conmovió mucho, lo que los llevó a ‘adoptarlo’ poniéndole el nombre Buddy.

De un momento a otro, un pitbull se subió al auto de unos jóvenes. Cuando se dieron cuenta, este se había 'apoderado' de mucho más que el coche. (Foto: Captura)

Tres semanas después de que se convirtieran en 'padres', la pareja pasó por el que sería uno de los sustos más grandes de su vida. Durante un paseo, el can se perdió persiguiendo a un ave, lo que movilizó inmediatamente a Emily, quien se dirigió a todos los refugios en el área poniendo la alerta de su desaparición.

Luego de algunas horas, el perro pudo ser hallado sano y salvo. Su reacción al reunirse con sus ‘padres’ fue simplemente emotiva.

Su historia, registrada en video, fue compartida en Facebook, en donde acumula miles de reacciones y reproducciones.

Buddy volvió a su hogar poco después, en donde vive feliz junto a su familia. Ellos dijeron estar dispuestos a brindarle todo el amor que el perro había estado buscando incansablemente en las calles.

