Alice Ridings, de Bury (Manchester, Inglaterra), se aseguró de estar completamente cómoda en el día de su boda con su pareja Ben. Si bien había comprado un par de tacones cubiertos de strass (según The Mirror), que combinaban con su vestido color marfil, se deshizo de ellos para usar Crocs. Conoce su historia.

De acuerdo a la citada fuente, la mujer, que tiene dos hijos, había pensado usar los Crocs en la recepción; sin embargo, los acabó utilizando más tiempo, ya que aquel día llovió. Solo se puso los tacones que adquirió para algunas fotos y luego se los quitó.

“Solo quería divertirme, estar cómoda y celebrar”

“Siempre iba a usarlos por la noche. Compré un par de tacones de tiras, pero estaba lloviendo y pensé que me encantaban mis Crocs. Son tan cómodos que los usaré todo el día”, dijo, siempre según The Mirror. “Sabía que no usaría (los tacones) porque no eran cómodos. Solo quería divertirme, estar cómoda y celebrar. Cuando comenzó a llover nuevamente, me quité los tacones para siempre y volví a ponerme mi Crocs de confianza”, añadió.

La fotógrafa Kirsten Platt se encargó de tomar instantáneas en la ceremonia. Justamente, en las fotos virales que divulgó en su cuenta de Instagram (@kirstenplattphotography) se puede apreciar los Crocs que utilizó Alice Ridings.

Mira aquí la foto viral

En esta imagen se aprecia a Alice Ridins muy feliz por estar usando sus Crocs en el día de su boda. (Foto: @kirstenplattphotography / Instagram)

Lo más llamativo de todo es que estos no eran especiales para la fecha. “Ni siquiera son blancos, son solo mis Crocs normales de todos los días que uso en la escuela o en las tiendas. Son tan cómodos que los utilizo en todas partes”, aseveró la protagonista de esta historia. Cabe mencionar que se supo que ella, en un inicio, quiso casarse con un vestido negro; sin embargo no lo encontró en las tiendas de novias que visitó.

